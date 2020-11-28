Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB’den Gürcistan ordusuna iş makinesi ve otobüs desteği
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına aparatları ile birlikte 12 iş makinesi ve 35 otobüs teslim etti.
Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında, aparatları ile birlikte 12 adet iş makinesi ve 35 adet otobüs, Tiflis’te düzenlenen törenle Gürcistan Savunma Bakanlığına teslim edildi.
Düzenlenen törene, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Garibashvili, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Giorgi Matiashvili, Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Tiflis Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner katıldı.
Ülkemiz ile Gürcistan arasında imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında; aparatları ile birlikte 12 adet iş makinesi ve 35 adet otobüs, Tiflis’te düzenlenen törenle Gürcistan Savunma Bakanlığına teslim edildi. https://t.co/TCtsnL88At pic.twitter.com/w1cJmj68u2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 28, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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