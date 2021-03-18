MSB'nin paylaşımında "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 106 yıl önce Çanakkale’de kutlu bir zafer kazanan kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizin zamanı ve mekanı aşan ruhu karşısında şehitlerimize selam duruyoruz" mesajı yer aldı.

“Şehitlerimize selam duruyoruz”

MSB’nin yaptığı videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Şehitlerimiz bu toprakların mayasıdır. Malazgirt’te başlayan kahramanlık destanı dalga dalga yayılır. Bir ucunda Topkapı Surları, bir ucunda Çanakkale. Mehmetçik, bütün cephelerde zafere durur. Büyük taarruzda 'Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!' emriyle umudun ve birlikteliğin en büyük güç olduğu tüm dünyaya haykırılırken, Cumhuriyetin eşiğinde şehitlerimizin kutlu mührü vurulur. Şehitlerimizin zamanı ve mekanı aşan ruhu Kore’de fedakarlık, Kıbrıs’ta barış, Afganistan’da şefkat, Libya’da umut, Azerbaycan’da can olurken, Türk askerinin olduğu 7 iklim 3 kıtada şehitlerimize selam duruyoruz. 1071’de Alparslan’ın 1453’de Fatih’in, 1922’te Mustafa Kemal Atatürk’ün ordusundaki Mehmetler olarak şehitlerimize selam duruyoruz. Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de, Fırat Kalkanı’nda, Zeytindalı’nda, Barış Pınarı’nda, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Kandil ve Gara’da kahraman şehitlerimize selam duruyoruz."