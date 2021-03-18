Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin Türk milleti'nin düşmanlarına karşı yazdığı şanlı bir destan olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız. En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, birliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır."

