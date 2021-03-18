Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale, kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin Türk milleti'nin düşmanlarına karşı yazdığı şanlı bir destan olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:
"Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız. En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, birliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır."
Etiketler: Çanakkale Zaferi Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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