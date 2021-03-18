Milli değerleri yaşatmak amacıyla önemli günlerde özel içerikler hazırlayan TRT, geçtiğimiz günlerde İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümünde olduğu gibi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı özel içeriklerini televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyiciyle buluşturacak.

Ayrıca, TRT tarafından 18 Mart’a özel olarak hazırlanan bir video klip ise seyircinin beğenisine sunulacak.

TRT Çocuk, özel bölümüyle milli ve tarihi değerleri gelecek nesillere aktaracak

TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizi kahramanı Pırıl’ın Çanakkale Zaferi özel bölümü bugün 11.40, 15.15 ve 17.40’ta ekrana gelecek. TRT ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliği ile Şehitler Abidesi’ni ziyaret eden çocuklar için artırılmış gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan “Çanakkale AR” uygulaması da bugün ziyaretçilerin kullanımına sunulacak.

“Kahramanlık Türküleri” konseri canlı yayınla TRT 2’de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Çanakkale Zaferi’ne özel olarak hazırlanan “Kahramanlık Türküleri” konseri bu akşam 19.30’da canlı yayınla TRT 2’de ekrana gelecek.

TRT 2’deki bir başka özel yayın ise “Tarihin Ruhu” programı olacak. Programda 1915 ve 1916’da Çanakkale cephesinde çekilmiş haber filminin görüntüleri incelenecek. Çanakkale Cephesi’nin yeni bulunan görüntüleri ve çok özel öyküsü bugün saat 12.00’de TRT 2’de izleyiciyle buluşacak.

Şanlı zaferin yıl dönümünde TRT Müzik’ten özel yayınlar

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında TRT Müzik’te üç ayrı özel program ekranlara gelecek. İlk olarak kahramanlık türkülerinin söyleneceği ve şehitlerimizin anılacağı “Kahramanlık Türküleri” programı saat 13.00’te ekranlarda olacak.

Ünlü sanatçılar Kıraç, Zafer Albayrak, Esat Kabaklı, Gökçenur Semerci ve Azerin’in katılımıyla bugüne özel hazırlanan “Önce Vatan” programı ise saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

Besteci Yücel Arzen yönetimindeki TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu ve Gençlik Senfoni Orkestrası ise “İstiklal Türküleri” isimli etkileyici bir konsere imza atacak. Konser bu akşam saat 21.10’da TRT Müzik’te.

“Yakın Plan Cihan Harbi” belgeselinde Çanakkale cephesi ele alınacak

TRT Belgesel’de bugün saat 20.00’de yayınlanacak “Yakın Plan Cihan Harbi” belgeselinde ise hem ülkemizi hem de tüm dünyayı siyasi olduğu kadar bilim, sanat, kültür, felsefe, teknoloji, bugün kullanılan ilaçlar ve sanayi ile de ilgili köklü değişimlere uğratan 1. Dünya Savaşı’nın gizli ve bilinmeyen yanları objektif açıdan irdelenecek.

Belgeselin bu akşam yayınlanacak bölümünde ise savaşın kilit cephelerinden biri olan Çanakkale Cephesi ele alınacak.

TRT Haber’de ise bugün saat 12.00’de Çanakkale’den canlı yayınlar gerçekleştirilecek. Akşam 21.00 - 23.00 saatleri arasında tarihçi Koray Şerbetçi’nin sunumuyla “Bir Milletin Uyanışı - 18 Mart Özel” programı yine Çanakkale’den canlı yayınla ekranlara gelecek.

TRT Radyo 1, TRT Türkü FM ve TRT Nağme ile bölgesel radyolarda ise gün boyunca önemli konukların katılımıyla özel yayınlar gerçekleştirilecek.