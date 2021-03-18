Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 106. yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.
#18MartÇanakkaleZaferi’mizin 106. yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/IlLjx1c14W— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 18, 2021
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale Zaferi
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