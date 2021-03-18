Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 106. yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.

#18MartÇanakkaleZaferi’mizin 106. yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/IlLjx1c14W — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 18, 2021