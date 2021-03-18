İngiliz ve Fransız donanması, 4 Mart'ta karaya müfreze çıkarmaya karar vermişti.

Ancak Mehmetçik kanının son damlasına kadar savaşmaya kararlıydı. Mehmet Çavuş'un emriyle, düşmanla amansız bir mücadele başladı.

Arslan, "Tüfeğinin mekanizması bozulan Mehmet Çavuş, eline geçirdiği taşlarla mücadelesine devam eder. Ellerinin içerisi paramparça olmuştur. Eline geçirdiği istihkam küreğini alarak bulunduğu mevziden çıkar, emrindeki askerleri süngü hücumuna kaldırır. O gün 25-30 adım mesafede Seddülbahir iskelesinde 3 saat boyunca süren mücadelede toplamda 6 şehit ve 13 yaralımız vardır."

İngiliz birlikleri ise 23 ölü, 25 yaralı ve 4 kayıpla gemilerine geri döndü. Yaralanan Bigalı Mehmet Çavuş, o günün izlerini ömür boyu taşıdı.

“Ben para ile askerlik yapmadım”

Maydos Mıntıka Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, hastane ziyareti sırasında Bigalı Mehmet Çavuş’un kahramanlığını öğrendi.

Yarbay Mustafa Kemal'in teklifiyle, Bigalı Mehmet Çavuş'a, Gümüş Muharebe İmtiyaz Madalyası takıldı.

Kahraman çavuş, kendine maaş bağlanmasını ise kabul etmedi. "Ben para ile askerlik yapmadım" dedi.



Bigalı Mehmet Çavuş, 3 Şubat 1964'teki vefatına kadar köyünde yaşadı. Köyünde adına dernek kuruldu, savaş galerisi oluşturuldu.

Kahramanlığı, yeni nesillere örnek olmaya devam ediyor.