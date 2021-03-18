Mehmetçik 57 günde Afrin'de destan yazdı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2018 yılında Afrin'de destan yazdı. Bölgeyi teröristlerden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 57 gün sürdü. Mehmetçik'in büyük başarı gösterdiği harekatın üzerinden tam 3 yıl geçti.
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaydı. Halk evlerini, yaşadığı toprakları terk ediyor, terör örgütünün zulmü her geçen gün artıyordu.
Türk Silahlı kuvvetleri, Türkiye sınırının yanı başındaki teröristlere göz yummadı.
57 günde zafer
Zeytin Dalı Harekatı 20 Ocak 2018 günü başladı. Mehmetçik'in destan yazdığı harekat 57 gün sürdü. Afrin,18 Mart 2018'de terörden temizlendi.
Harekat sonucu, 200'den fazla meskun mahal teröristlerden arındırılırken, 2 bin kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin titiz çalışmasıyla teröristlerin yerleştirdiği patlayıcılar da imha edildi.
Bölgede bir taraftan terörün izleri silindi, diğer taraftan sosyal hayat yeniden düzenlendi.
Terör korkusu olmadan yaşam sürüyor
Afrin'in merkezinde yerel meclis kuruldu. Teröristlerin karargah olarak kullandığı okullar yıllar sonra eğitime açıldı.
Afrin'de 100 yataklı ve 13 branşta hizmet veren bir hastane Türkiye'nin desteğiyle yeniden hizmet vermeye başladı.
135 cami onarılarak ibadete açıldı, su ve elektrik problemleri çözüldü. Yeniden imar edilen Afrin'de sokaklar hareketlendi, ticaret canlandı.
Afrinliler 3 yıldır topraklarında terör korkusu olmadan yaşıyor.
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