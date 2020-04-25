Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından bir kahraman Mehmetçiğin şehit düştüğü, 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir yandan koronavirüs ile amansız bir mücadele verirken, diğer yandan Suriye ve Irak’ın kuzeyinde teröristle mücadele harekatına yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

MSB'nin açıklamasında şunlara yer verildi:

"Irak’ın kuzeyi Haftanin'deki Kiri T. üs bölgesine bugün sabah saatlerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca ağır silahlar ile yapılan taciz atışı ile birliklerimiz etki altına alınmaya çalışılmıştır. Taciz atışlarını başlaması ile alarm durumuna geçen kahraman komandolarımız tarafından durum üst komutanlıklara rapor edilerek tüm harekat merkezlerinin bilgilendirilmesi sağlanmış, üs bölgesinde mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile atışların geldiği bölgeler tespit edilmiştir.

Üs bölgesinde konuşlu ateş destek silahları ile bölgede tespit edilen ve teröristlerce daha önce kullanıldığı bilinen yaklaşma/kaçış yolları ve muhtemel havan mevzileri derhal yoğun şekilde ateş altına alınmıştır. Teröristlerin ateş altına alınması faaliyetine yurt içinde ve dışında bulunan uzun menzilli diğer ateş destek vasıtalarımız da destek vermiştir. Gözetleme vasıtalarından, yapılan yoğun ve isabetli atışlar neticesinde teröristlerin bölgeden kaçmaya çalıştığı tespit edilmiştir.

Bu faaliyetlerle koordineli olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçaklarımız derhal görevlendirilmiş, yer birlikler tarafından tespit edilen planlı ve plansız hedefler ile teröristlerin kaçış istikametleri ateş altına alınmıştır. Uçakların ayrılmasının akabinde bölgede kalan terörist unsurların takibi ve imhası için Atak helikopter kolu bölgeye intikal ederek tespit edilen hedefler ateş altına alınmıştır.

Ateş destek vasıtaları, F-16 uçakları ve taarruz helikopter atışları neticesinde 12 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan ağır silah atışları neticesinde bir personelimiz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 3 personelimiz ise yaralanmıştır. Şehit ve yaralı personelimiz, görevlendirilen genel maksat helikopterleri ile bölgeye yapılan atışlar ve hava faaliyetlerle koordineli olarak gecikmeksizin Şırnak’a tahliye edilmiştir."

Bölgede arama-tarama ve keşif-gözetleme faaliyetlerine devam edildiği belirtilen açıklamada, mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz olarak devam edeceği vurgulandı.

Şırnak'ta tören yapıldı

23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törende, Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerce havanla yapılan taciz atışında şehit düşen er Ahmet İnce'nin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehit İnce'nin naaşı helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı.

Şehidin cenazesi, hava yolu ile memleketi Hatay'a uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleşen törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve şehidin silah arkadaşları katıldı.