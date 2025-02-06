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TRT Haber 06.02.2025 09:58

MSB'den 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm imkanlarıyla o zor günlerde vatandaşların yardımına koştuğunu belirtti.

MSB'den 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından devletin ve milletin bir ve beraber olduğu, hep birlikte ilk andan itibaren yaraları sarmaya başladığı belirtildi.

"Asrın Birlikteliğinde her daim devletimizin yanında vatandaşlarımızı gönülden selamlıyoruz"

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de tüm imkanlarıyla o zor günlerde vatandaşlarımızın yardımına koştu. Mehmetçiklerimiz gece gündüz demeden arama kurtarma çalışmaları, yardım malzemelerinin dağıtımı, asayişin sağlanması, sağlık hizmetlerine katkı gibi pek çok görevi canla başla çalışarak yerine getirdi. Bugün ise devletimiz verdiği sözü tutarak deprem bölgesinde yüzbinlerce konut inşa etti. O zor günlerin ikinci yıl dönümünde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, Asrın Birlikteliğinde her daim devletimizin yanında vatandaşlarımızı gönülden selamlıyoruz."

 

Paylaşımda, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin videoya da yer verildi.

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6 Şubat Asrın Birlikteliği Asrın Felaketi Deprem Milli Savunma Bakanlığı
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