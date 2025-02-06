Açık 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.02.2025 09:46

Cevdet Yılmaz: Depremzede kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "6 Şubat depremlerinin acısını yüreğimizde hissederken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tüm imkanlarımızla ilk günden itibaren depremzede kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. " dedi.

Cevdet Yılmaz: Depremzede kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin acısını yüreklerinde hissederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tüm imkanlarla ilk günden itibaren depremzedelerin yanında olduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İki yıllık sürede depremden etkilenen illerimizde adeta yeni bir ülkenin inşası kadar konutun yapımı tamamlandı ve yakın zamanda da geri kalan kısmı bitmiş olacak. Konut ve işyerlerinin yanı sıra fiziki altyapısı ve sosyal donatıları ile adeta yeniden inşa edilen şehirlerimiz yolları, köprüleri, okulları, hastaneleri, şehir altyapıları, adalet sarayları, hükümet konakları, spor tesisleri ve daha bir çok donatı ile afetlere karşı çok daha dirençli ve geleceğe hazırlıklı. Depremden etkilenen illerimizde ekonomik ve sosyal hayatı canlandırma çalışmalarımız da sürüyor. Yeni sanayi bölgeleri inşasından restorasyon çalışmalarına ve tarım desteklerine, yatırım teşviklerinden vergi avantajlarına varıncaya kadar çeşitli tedbirlerimiz ile deprem bölgemizi ayağa kaldırıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha bu depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im ülkemize bir daha böyle acıları yaşatmasın."

Yılmaz, paylaşımında 6 Şubat depremlerine yönelik hazırlanan videoya da yer verdi.

 

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Asrın Felaketi Asrın Birlikteliği
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
Brent petrolün varili 74,67 dolardan işlem görüyor
10:37
Zelenkskiy: Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreliler cepheden kaçıyor
10:31
Panama, gemilerin Kanal'dan ücretsiz geçebileceğine ilişkin ABD açıklamasını yalanladı
10:30
Beybostan Köyü küllerinden doğuyor
10:20
Kapıkule'de bir tırda 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
10:17
Sivas'ta otobüs tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 29 yaralı
Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor
Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor
FOTO FOKUS
Beybostan Köyü küllerinden doğuyor
Beybostan Köyü küllerinden doğuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ