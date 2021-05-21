Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 00:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB: Şırnak ve Batman'daki saldırı girişimleri önlendi
Milli Savunma Bakanlığı, Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na saldırı girişiminin olduğunu, alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ya da zayiat meydana gelmediğini açıkladı.
Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişiminde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı yazılı açıklamada, Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu bilgisini paylaştı.
Açıklamada, saldırı teşebbüsünün birlik personelinin dikkati ve aldıkları tedbirlerle herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmediği de aktarıldı.
Bakanlık ayrıca, birliklerde tedbirlerin artırıldığını vurguladı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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