Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 00:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: Depo Photos]
Koronavirüs salgınından etkilenen esnafa yönelik hibe desteği kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf, 5 bin ve 3 bin Türk lirası hibe desteğinden yararlanabilecek.
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Etiketler: Koronavirüs Resmi Gazete Son Dakika Vergi
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