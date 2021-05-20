Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 23:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
19 Mayıs'ta 26 gemi 26 limanı ziyaret etti
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gemiler 19 Mayıs'ta 26 limanı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı, o ziyaretlere ilişkin videoyu sosyal medyadan paylaştı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait 26 gemi 26 limanı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından liman ziyaretlerine dair görüntüleri paylaştı.
Paylaşımda "26 limana ziyaret gerçekleştirilerek gün batımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okundu" ifadelerine yer verildi.
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