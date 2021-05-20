Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede, Filistin sorunu başta olmak üzere Afganistan, Libya ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurulunda İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizin görüşüldüğü toplantıya katıldıktan sonra Guterres ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:
"BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin, Afganistan, Libya ve Suriye başta olmak üzere küresel gelişmeleri değerlendirdik. İsrail'i durdurmak için güçlü bir BM tepkisine ihtiyaç var. Kendisinin de dediği gibi; yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır!"
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