Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB hudut kartallarının fotoğrafını paylaştı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki 48. Hudut Tugay Komutanlığında görevli askerlerin, zorlu hava şartlarında sürdürdüğü faaliyetlerle ilgili fotoğraf paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından hudut kartallarının fotoğrafları paylaşıldı.
Paylaşımda, "sevdasını vatan, vatanını namus bilen" hudut kartallarının sınırlarda göz açtırmadığı anlatıldı.
Şırnak'taki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında görevli askerlerin, zorlu hava şartlarında arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğü fotoğraflara da yer verildi.
Sevdasını vatan, vatanını namus bilen hudut kartallarımız sınırlarımızda göz açtırmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2021
Şırnak’taki 48’inci Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli askerlerimiz, bölgede arama-tarama faaliyetlerine zorlu hava koşullarında da devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/58g7K735zZ
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 13:34
- 13:37
- 13:31
- 13:34
- 13:32
Sıradaki Haber
Ümit Özdağ'ın ihraç kararı iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz