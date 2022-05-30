Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tersaneler Genel Müdürlüğüne bağlı Gölcük Tersanesi Komutanlığına yapılacak olan 10 engelli işçi alımı için başvuracak adayların başvurularını bugünden itibaren 3 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapmaları gerekecek.

Tersaneler Genel Müdürlüğüne bağlı Gölcük Tersanesi Komutanlığında sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere engelli işçi alımına ilişkin detaylı bilgi, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.