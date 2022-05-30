Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB, Gölcük Tersanesi Komutanlığına 10 engelli işçi alacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tersaneler Genel Müdürlüğüne bağlı Gölcük Tersanesi Komutanlığında sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 10 engelli işçi alacak. Başvurular, 3 Haziran'da sona erecek.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tersaneler Genel Müdürlüğüne bağlı Gölcük Tersanesi Komutanlığına yapılacak olan 10 engelli işçi alımı için başvuracak adayların başvurularını bugünden itibaren 3 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapmaları gerekecek.
Tersaneler Genel Müdürlüğüne bağlı Gölcük Tersanesi Komutanlığında sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere engelli işçi alımına ilişkin detaylı bilgi, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
Etiketler: İşçi Milli Savunma Bakanlığı
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