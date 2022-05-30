İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.

İki lider görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konuları değerlendirildi.

Erdoğan: Türkiye gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu aktardı.

Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa, İstanbul’da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi.

"30 km derinliğinde terörden arındırılmış bölge oluşturulamadı"

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2019’daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.