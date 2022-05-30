Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığın'dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası, operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2022
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/YgKLrrX9ZO
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