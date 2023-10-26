MSB: Gazze için tüm imkanlarımız devrede

Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaraları sarmak için çabalıyor. Diplomatik girişimler sürerken acil insani yardımlar da bölgeye gönderiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yardımların ulaştırılması için tüm askeri imkan ve kabiliyetlerin devrede olduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin sevkine devam ediyoruz. Son olarak 23, 24 ve 25 Ekim’de beş adet A400M ve bir adet C-130 uçağımız ile yardım malzemeleri Mısır’a nakledilmiştir. Böylece bugüne kadar 9 uçakla toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır.

MSB kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bir gazetecinin Gazze’ye yönelik yardım faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğine dair sorusu üzerine “Gazzeye yönelik yardım faaliyetlerimiz ve uçuşlarımız devam edecek. Orada önemli olan husus, yardımların Gazze’ye ulaşması ve oradaki ortamın hazırlanması. Şu anda malumunuz yardımların Gazze’ye sokulmasında bir sıkıntı var. Ama planlamalar dahilinde Dışişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız ile koordineli olarak önümüzdeki dönemde de yardım faaliyetleri devam edecek” yanıtını verdi.

"Akan kanın durması için çabalarımız devam ediyor"

Başka bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze için söylediği “Diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz” sözlerini hatırlatarak bu yönde bir planlama olup olmadığını sorması üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamaları yapmış ve Türkiye’nin sorumluluk almaktan asla kaçınmayacağını vurgulamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bugüne kadar kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirmiştir. Türkiye olarak ateşkes ve barışa giden, akan kanın durması için çabalarımız devam etmektedir. Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması konusunda da askeri imkan ve kabiliyetlerimiz devrededir.

Türkiye olarak bizim çağrımız, İsrail sivillere yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için hemen bir insani koridor oluşturulmalıdır. İhtiyaç maddelerinin girişine, yaralıların çıkışına, tahditsiz izin verilmelidir."

Türkiye, şimdiye kadar Gazze'ye 9 uçak gönderdi. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesine göre hazırlanan uçaklarda, jeneratör, ilaç, tıbbi malzeme, çocuk bezi, konserve ve battaniyeler bulunuyor.

Uzman sağlık ekibi gönderilmişti

22 Ekim'de gönderilen Cumhurbaşkanlığı uçağında 20 kişilik uzman sağlık ekibi de vardı. Son olarak dün gönderilen Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri uçak da Mısır'a inmişti. Uçaklardaki malzemeler tırlara yüklenerek Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılıyor.

Sınırlı sayıda yardım tırının Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.