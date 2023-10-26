Bakan Bolat, iş insanları heyetiyle Mısır'ı ziyaret edecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolat'ın ziyareti, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh'in daveti üzerine gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla Bakanlıkça organize edilen geziye, ülkenin önde gelen iş insanlarından oluşan ticaret heyeti de katılacak. 10'u sivil toplum kuruluşu başkanı olmak üzere 113 iş insanının dahil olduğu ziyaret programında, Türkiye ile Mısır iş dünyası arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ileri seviyeye taşınması hedefleniyor.

Bakan Bolat, Türk ve Mısır iş çevreleriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Saleh ile ikili görüşme yapacak.

Söz konusu görüşmede, 10 milyar dolar civarında gerçekleşen Türkiye-Mısır ticaret hacminin 5 yıl içinde 15 milyar dolara çıkarılmasına yönelik yol haritası çizilecek, Türkiye ve Mısır arasında 24-25 Ekim'de gerçekleştirilen Teknik Danışma Toplantısı ve Serbest Ticaret Anlaşması 5. Ortak Komite Toplantısı'nda kaydedilen gelişmeler de ele alınacak.

İkili ticarette yerel paraların kullanılması da görüşülecek

27-28 Ekim'deki görüşmelerde, Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması genişletme ve revizyon müzakerelerine başlanması, ikili ticarette yerel paraların kullanılması, iki ülke arasında Ro-Ro hattının kurulmasıyla iş çevrelerinin Mısır'da karşılaştığı çalışma izni ve pazara giriş sorunları gibi konular da değerlendirilecek.

Bolat, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası İmalat Kongresi ve Fuarı'nın açılışına katılacak, Türk firmalarının Mısırlı muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirecekleri fuar alanını ziyaret edecek.