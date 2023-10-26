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Gündem
TRT Haber 26.10.2023 04:33

Altun: Siviller kasıtlı hedef alınıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik gözdağı ve terör taktiği uyguladığını söyledi. Fahrettin Altun, "Bazı İsrailli yetkililer Gazze konusundaki ilkeli duruşumuz nedeniyle Türkiye'yi eleştirmeye cesaret ediyor. Terörizmin ne olduğu konusunda kimseden ders almayacağız" dedi.

Altun: Siviller kasıtlı hedef alınıyor

İsrail'in Gazze'deki sivillere terör taktiği uyguladığını söyledi. Yardıma muhtaç milyonlarca sivilin kuşatılmasının barbarca olduğunu belirtti...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İngilizce açıklama yaptı.

Altun, sivillerin kasıtlı ve sistematik olarak hedef alındığına dikkati çekti, "Bazı İsrailli yetkililer sivillere yönelik gözdağı ve terör taktiği uygularken, Gazze konusundaki ilkeli duruşumuz nedeniyle Türkiye'yi eleştirmeye cesaret ediyor. Terörizmin ne olduğu konusunda kimseden ders almayacağız" dedi.

İletişim Başkanı, devam eden çatışmaların sebebinin İsrail'in işgal politikaları olduğunu söyleyen Altun, Gazze'deki katliamların ardından İsrail'in uluslararası kamuoyunu şekillendirmesinin artık mümkün olmadığını belirtti.

Taraflar için acil ateşkes ve tutukluların değişimi çağrısında bulunan Fahrettin Altun, "İsrail hükumetine her gün işledikleri suçlar konusunda akıllarını başlarına toplamalarını tavsiye ediyoruz. Çatışmanın kaynağının devam eden işgal olduğu gerçeğiyle yüzleşmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

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Fahrettin Altun Filistin - İsrail Çatışması
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