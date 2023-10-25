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Gündem
TRT Haber 25.10.2023 22:18

Irak'ın kuzeyinde 19 terör hedefi imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında 19 terör hedefi imha edildi. İcra edilen harekatta çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 19 terör hedefi imha edildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatı gerçekleştirdi.

İcra edilen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef imha edildi.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" mesajı paylaşıldı.

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