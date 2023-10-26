Donanmanın en büyük geçit töreni: 100 gemiyle Cumhuriyet selamlaması

Milli Savunma Bakanlığı Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu birçok etkinlikle kutlayacağını duyurdu.

Donanma tarihindeki en büyük geçit töreni

Etkinliklerden en büyüğü, İstanbul Boğazı'nda gerçekleşecek.

29 Ekim saat 17:00’de başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi ile boğazda geçit töreni yapılacak ve bu törene Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK dahil 20 muharip uçağın da eşlik edecek.

Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek.

Bu törenin, donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olacağı da açıklandı.

Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.

Milli Savunma Bakanlığı'nın diğer etkinlikleri;

*29 Ekim’de Ankara’da yapılacak ve mehteran birliğinin marşlar seslendireceği yürüyüşe Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyetin kuruluş yılına atfen 1923 personel ile katılacak.

*Ankara’da Millet Kütüphanesi ve CEPA AVM’de 24-29 Ekim, MKE İmâlat-ı Harbiye Müzesinde ise 27-29 Ekim tarihleri arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mehmetçiklerle birlikte çekilmiş fotoğrafları ve kahraman Mehmetçiğin 100 yıllık bir zaman diliminde fedakârca icra ettiği görevlerden kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi,

*İzmir’de 25 Ekim, Antalya’da 29 Ekim’de Türk Yıldızları; 24-29 Ekim tarihleri arasında Trabzon, Erzurum, Adana, Samsun, Sivas, Elazığ, Ankara ve İstanbul’da SOLOTÜRK gösteri ve selamlama uçuşları,

*Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla 23-25 Ekim tarihleri arasında Bakü/Azerbaycan'da Mustafa Kemal Atatürk-2023 Tatbikatı,

*Hırvatistan’da 23-26 Ekim, Kosova’da 27-30 Ekim tarihleri arasında Armoni Mızıkası Komutanlığınca etkinlikler,

*Antalya’da 25-31 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan, Slovenya, Arnavutluk ve Romanya’nın da katıldığı Bölgesel Oryantiring Müsabakası,

*Samsun’da 23-27 Ekim tarihleri arasında Romanya’ya ait “REGINA MARIA” askerî gemisi tarafından liman ziyareti,

*81 ilde Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı Ağaç Dikim Faaliyeti başta olmak üzere birçok etkinlik düzenlenecek.



