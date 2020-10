Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonu'nun icra edildiği ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı."

Paylaşımda, 14 kışlada, 2 bin 306 personel ve 628 aracın katılımıyla NATO gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

The ANCA-20 Exercise which was dedicated to the NATO CREVAL of the 66th Mech Inf Bde Units assigned as the Very High Readiness Joint Task Force (VTJF) 2012 was completed succesfully.https://t.co/pur6RKdmdc pic.twitter.com/OPyPSdkIBj