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Bakan Koca'dan İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 24, 2020
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 17:43
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