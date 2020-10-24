İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Afetlere Müdahale Planı (TAMP) Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Afetlere Müdahale Planı (TAMP) Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Irak'ta yakaladığımız teröristi 6 aydır takip ediyorduk"

Bakan Soylu, Kayseri'de 2016'da 15 askerin şehit olduğu saldırının faili PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in Türkiye'ye getirilme sürecini anlattı. 6 ay takip yapıldığını söyleyen Soylu, "Türkiye'ye getirebilmek için iyi bir çaba sarf ettik. Özellikle emniyetimize ve MİT Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Israr ettik. İyi bir çalışma ile getirdik. Getirilmesini bir sonuç olarak görmeyelim. Biz, canlı yakaladığımızda daha iyi sonuçları yakalamaya çalışıyoruz.

"Usul, erkan, adap kalmamış"

Süleyman Soylu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin güvenlik uyarısı yayımlamasına da sert tepki gösterdi. "Elbette istihbari değerlendirmeler söz konusu olabilir. Alınacak kararları kendi intirnet sitesi üzerinden yayınlamak, başka bir ülkeyi töhmet altında bırakıcı yaklaşım doğru değildir. Anlaşılan usul erkan adap kalmamış." diye konuştu.

Yetkili makamları bilgilendirmeden yapılan açıklamayı kınayan Soylu, "Ciddi bir devletin yapması gereken bunu bulunduğu ülkenin yetkili makamlarıyla, ben böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım...' İstihbarat alabilirsiniz, bunu bizim yadsımamız mümkün değildir. Olabilir ama bu istihbaratı, muğlak bir bilgi notuyla değil, oturup bu konuda neler yapmamız lazım, biz de böyle bir şey düşünüyoruz diye en azından irtibatta bulunduğunuz diplomatik kanallarla görüşmeniz aslında doğru olan, diplomatik geleneklere uygun olan ve isabetli olandır. Ama her meseleyi siyasi bir değerlendirme olarak ele almaya çalışınca maalesef ortaya böyle durumlar çıkıyor.

Süleyman Soylu, Büyükelçiliğin bilgi kaynağının Irak ve Suriye eksenli istihbarat olduğunu da dile getirdi.