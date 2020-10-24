Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Az önce partimizin ilk kongresini gerçekleştirdik. şu anda kongre devam ediyor. Kayseri'de AK Parti'yi 2023'e taşıyacak yol arkadaşlarımız belirleniyor.

Daha önce pek çok ilimizde olduğu gibi gecekondu kuşatmasında olan Kayseri bugün ülkemizin en güzel şehircilik örneklerinden biri haline gelmiştir. TOKİ ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür. Şehrimizde yaklaşık 100 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiştir.

Kentsel dönüşüm projelerimizin her aşaması şeffaf ve uzlaşmayı esas alacak şekilde yürütülmüştür. Bugün projenin ilk etabını oluşturan 652 konut ve 55 iş yerini hizmete açıyoruz. Yeni haliyle bu bölgenin cazibesi artacaktır. Bugün 168 konutluk ilk etabın açılışını yapıyoruz. Bu konutlarda hayatlarını sürdürecek vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyorum.

Gecekondu deyince illa tek katlı küçük bahçeli bir yer aklınıza gelmesin. Birçok ilde 5 katlı 10 katlı 15 katlı gecekondular inşa edilmişti. Yani bunlar kaçak yapılaşma kapsamına giren binalardı. Bu tür binalar deprem, sel, yangın gibi afetlerde adeta birer tabuta dönüyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimde, belediye bünyesinde kurduğumuz bir şirket ile örnek alanlar inşa ederek işe başladık. Ardından vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleri dönüştürmek için projelere başladık. O dönemde mesafe katetmekte zorlandık. AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından TOKİ'yi yeniden yapılandırarak ülke çapında bir konut seferberliği başlattık. Bugüne kadar 975 bin konutun inşasına başladık. Bunların 773 binini hak sahiplerine teslim ettik.

TOKİ'nin 18 yılda yürüttüğü projenin sayısı 15 bin 600'ü buluyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok büyük aşama kaydettik. Şu ana kadar 58 ayrı şehrimizde 1 milyon 400 bine yakın bağımsız bölümü kapsayan 258 projeyi başlatmış bulunmaktayız. Ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız.