Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO’dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 füze sistemlerini test etmesine ilişkin ABD'den yapılan açıklamaya tepki göstererek, "ABD'ye soracak değiliz" demişti.

Erdoğan açıklamasında, "Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz." ifadelerini kullanmıştı.