Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüşme yaptık. Tabi Azeri televizyonunda spiker bayan kardeşimin o gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisi ile paylaştım. Şu anda Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Oraları geri almaya hamdolsun almaya başladılar. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz, imanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Azmettin mi tevekkül et gerisi Allah kerim. İşte bu büyük millet de böyle canladı. Bu bir sevda öyküsü Hazar'dan Balkanlar'a elhamdülillah.

Kayseri, asaleti ile feraseti ile cesareti ile becerisiyle, çalışkanlığı ile yerli ve milli duruşu ile iftihar ettiğimiz şehirlerin başında bulunuyor. Bu şehrin "Hakk yoluna gidenlerin asa olsam ellerine" diyen şairleri ile iftihar ediyoruz. Sizlerin şahsında Kayserili olmayı bir şeref olarak kimliğinde taşıyan tüm Kayserililerle iftihar ediyoruz.

Kayseri her ziyaretimizde bizi samimiyetle bağrına bastı. Kayseri yapılan her seçimde bizi sandıkta zirveye taşıdı. Kayseri girdiğimiz her mücadelede en küçük bir tereddüt etmeden yanımızda yer aldı. Kayseri maruz kaldığımız her saldırıda göğsünü bize siper etmekden çekinmedi. Biz de bugüne kadar Kayseri'nin kalkınması için ne gerekiyorsa yaptık. Üretim, ticaret, sanayi, çalışkanlık, beceriklilik Kayserilinin hamurunda zaten var.

Kayseri'de geçtiğimiz yıl 1 milyar 800 milyon lirayı bulan bir önceki yıl 1 milyar 640 milyon liraya ulaşan yatırımların resmi açılışlarını yaptık. Bugün de Sahabiye ve Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yaklaşık 800 konut ve 55 işyerinin açılışlarını gerçekleştireceğiz. Dönüşüm tamamlandığında kendimiz 900 yeni konuta daha kavuşmuş olacak. Kayseri gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi. Özel sektörümüz zaten Kayseri'nin yüz akıdır. Kayseri'nin bizzati kendisi Türkiye sınırlarını aşarak bir dünya markası bir değer haline gelmiştir. 2023 hedeflerinin sembolü olan bu şehirin 2053 vizyonunun da sancaktarlığını yapacağına inanıyorum.

"Yarın da Malatya'da olacağız"

İkinci il kongremizi yaptığımız Kayseri'nin her zaman olduğu gibi bu yeni dönemin lokomotifliğini üstleneceğine inanıyorum. İlk kongremizi Şırnak'ta yaptık. Yarın da inşallah büyükşehir olarak Malatya'da olacağız.

Türkiye, bir yandan bölgesinde ve dünyada yaşanan büyük değişimin merkezinde mücadelesini sürdürürken kalkınmada da kararlılıkla yürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda, kaynaklarında gözümüz yok. Sadece kendimizin ve kardeşlerimizin haklarını savunmaya çalışıyoruz. Binlerce kilometre öteden gelip sınırlarımız dibinde terör koridoru kurmaya çalışanları seyredecek değiliz. pic.twitter.com/o9cKj5Emio — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 24, 2020

Gelişmiş denilen devletlerin bırakın dünyayı yönetmeyi kendi vatandaşlarına bile faydaları olmadığını müşayede ettik. Sömürülen bölgelerin ise yıldızının hızla parladığını görüyoruz. Türkiye işte bu ortamda hak ettiği yeri almanın mücadelesini veriyor. Bir kez daha altını çizerek tekrar ediyorum; Bizim kimsenin toprağında hakkında, hukukunda kaynaklarında gözümüz yok. Sadece kendimizin ve yüzlerce yıldır birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin haklarını savunmaya çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumu gayretlerine hız verildiğini görüyoruz. Yani orada bir terör devleti kurma gayreti var. Açıkça söylüyorum; Türkiye sınırlarının dibinde böyle bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir. pic.twitter.com/ZucgVYQE5U — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 24, 2020

"Türkiye sınırlarının dibinde terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir"

Binlerce kilometre uzaktan gelip, terör koridoru kurmaya çalışanları elbette seyredecek değiliz. Son dönemde Suriye'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör örgütü oluşumu faaliyetlerine hız verildiğini görüyoruz. Bakıyorsunuz orada bir terör devleti kurma gayreti var. Türkiye sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığı, terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir. Ne gerekiyorsa onu yapacak ve bu terör bataklığını kurutacağız. Bu konunun müttefiklikle, dostlukla hiçbir ilgisi bulunmuyor. Şayet karşımızdakiler gerçekten müttefikimizlerse, her meseleyi kendi mecralarında değerlendirmeyi ve sonucuna saygı duymalarını bekleriz.

"Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır"

Aynı şekilde Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum kesiminin şımarıklıklarına teslim olunması yerine hukukun yanında yer alınması gerekiyor. Akdeniz haritasına göz ucuyla bakılması bile Türkiye'nin haklılığını ortaya koyacaktır. Karadeniz'de bulduğumuz 80 milyar dolara tekabül eden 405 milyar metreküplük doğal gaz kaynağı Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır. İnşallah bu bölgeden de en kısa içinde güzel haberler bekliyoruz.

Libya'da darbecilerin yanında yer alan herkesin demokrasi sicili bozulmuştur. Darbecilere destek veren hiçbir ülkenin dünyada demokrasi konusunda söz etme hakları kalmamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un İslam'la, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir. pic.twitter.com/UzapWqXZnb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 24, 2020

"Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var"

Hele hele Marron denen zatın İslam ile derdi nedir? Bunun bir defa Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktadan kontrol. İki de bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana birşey kazandırmaz. Seçimlerde akıbetinin ne olduğunu göreceğiz. Fransaya birşey kazandıramadı ki kendine kazandırsın. Bizim ilkeli tavırlarımız bundan sonra da aynen devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Minsk Üçlüsü'nün içinde yer alıyorsunuz, işgalden Azeri topraklarını kurtardınız mı? Hayır. Sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz, gönderdiğiniz silahlarla barış tesis edeceğinizi zannediyorsunuz. Edemezsiniz. Çünkü dürüst değilsiniz. pic.twitter.com/EEQxE3U59k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 24, 2020

"Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesinde her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

Şu anda Azerbaycan'daki felaketlerin arkasında bunlar var. Bu işgallerin arkasında bunlar var. MİNSK üçlüsünün içerisinde yer alıyorsun bugüne kadar ne yaptınız? İşgalden Azeri topraklarını kurtardınız mı? Hayır, sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz ve Ermenilere gönderdiğiniz silahlarla barış tesis edeceğinizi sanıyorsunuz, edemezsiniz çünkü dürüst değilsiniz. Türkiye bu kardeşlerinin yanında yer aldı bundan sonra da yer almaya devam edecek. Evleri bomba yemiş olan Nigar kızımızı televizyonda izledim ve Nigar kızımız oradan dertlerini anlatıyordu gözleri yaşlı. Biz onları gözleri yaşlı bırakmayacağız. Azeri kardeşlerimiz bu mücadeleden zaferle çıkacaklar. Dün Azerbaycan toprakları işgal edilip Azerbaycanlı kardeşlerimiz katledilirken gözleri görmeyen, kulakları sağır şekilde bekleyenler vardı. Aynı kesimlerin bugün yaptıkları, "Çatışmalar dursun" açıklaması riyakârlığın dik alasıdır. Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesinde her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Azerbaycanlı kardeşlerimiz katledilirken gözleri kapalı şekilde bekleyenler vardı. Aynı kesimlerin bugün yaptıkları, "Çatışmalar dursun" açıklaması riyakârlığın dik alasıdır. Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/LmUtb0vaUO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 24, 2020

"Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır"

Avrupa'da tırmanan İslam düşmanlarının her gün yeni emareleri ile karşılaşıyoruz. Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle yapılan baskının izahı olamaz. Bunun adı İslam düşmanlığıdır. Bunun benzerini Müslümanlar olarak biz Hıristiyanların mabedlerine yaptık mı? Yapmadık ve yapmayız. Bunların liderleri ile görüştüğümüz zaman, nasıl oldu ya, olmaz böyle birşey hemen buna başladılar. Bütün kayıtlar ortada biz kayıtlarla konuşuyoruz. Onlarda özgürlük diye birşey yok. Laiklik diye birşey de yok. Hep yalan, güya özgürlüğün ve laikliğin kalesi Fransa'da peygamber efendimize hakaret eden karikatürlerin binaların üzerine yansıtılması en sefilinden basitliktir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgürlüğün ve laikliğin kalesi Fransa'da, Peygamber Efendimize hakaret eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en sefilinden bir bayağılıktır. Bunun adı da özgürlük değil düpedüz İslam düşmanlığıdır. pic.twitter.com/0IWDVwW2ea — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 24, 2020

"Avrupa Müslümanlara karşı açtığı cepheyle aslında kendi sonunu hazırlıyor"

Avrupa'daki her İslam düşmanlığının aynı zamanda Türk düşmanlığı olduğunu da aklımızdan çıkarmamalıyız. Batılı için Müslüman Türk'dür, aynı şekilde Türk Müslümandır. Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir. Avrupa Müslümanlara karşı açtığı cepheyle aslında kendi sonunu hazırlıyor.

Biz Türkiye olarak her konuda olduğu gibi bu hususta da sonuna kadar Hakk'ın hakikatin, mazlumun yanında yer almayı sürdüreceğiz. Avrupa'daki 6 milyonu aşkın vatandaşımızın huzurlu bir şekilde yaşaması için her türlü gayreti göstermekte kararlıyız.

Türkiye'nin son 18 yılında gerçekten destansı yatırımlara projelere imza attık. Sadece Kayseri'de geçtiğimiz 18 yılda bugünkü rakamla 30 milyar eski rakamla 30 katrilyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Kayseri sahip olduğu imkanlarla sadece kendisinin değil bölgesindeki tüm şehirleri de besliyor, destekliyor, geliştiriyor.