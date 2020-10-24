Haber Giriş: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı sınır kaçakçılığına göz açtırmıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Hatay sınırlarında uzun namlulu silah, kaçak sigara, uydu cihazı ile uyuşturucu ve muhtelif ilaç ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı. Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:
"Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 8 AK-47, 8 AK-47 şarjörü, 3 bin 874 gram kubar esrar, 29 bin 469 paket kaçak sigara, 378 uydu cihazı ve 2 bin 259 kutu muhtelif ilaç ele geçirildi."
Hakkâri, Şanlıurfa Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 8 adet AK-47, 8 adet AK-47 şarjörü, 3.874 gr kubar esrar, 29.469 paket kaçak sigara, 378 uydu cihazı ve 2259 kutu muhtelif ilaç ele geçirildi.https://t.co/NjbiPtKs8Z#MSB #TSK pic.twitter.com/evz3ScY6M4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2020
Etiketler: Milli Savunma BakanlığıSon Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 14:26
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