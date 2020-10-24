Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde Avrupa ülkelerinde artan İslam düşmanlığı üzerine açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ülkeleri siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanan küresel sistemdeki konumlarını muhafaza etmek istiyorlarsa bir an önce bünyelerindeki İslam düşmanlığı hastalığından kurtulmalıdır. Aksi takdirde bu hastalık Fransa'sından Almanya'sına tüm Avrupa'yı içten çökertecektir."