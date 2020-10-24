Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa ülkeleri İslam düşmanlığı hastalığından kurtulmalıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa ülkeleri siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanan küresel sistemdeki konumlarını muhafaza etmek istiyorlarsa bir an önce bünyelerindeki İslam düşmanlığı hastalığından kurtulmalıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde Avrupa ülkelerinde artan İslam düşmanlığı üzerine açıklama yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa ülkeleri siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanan küresel sistemdeki konumlarını muhafaza etmek istiyorlarsa bir an önce bünyelerindeki İslam düşmanlığı hastalığından kurtulmalıdır. Aksi takdirde bu hastalık Fransa'sından Almanya'sına tüm Avrupa'yı içten çökertecektir."
Avrupa ülkeleri siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanan küresel sistemdeki konumlarını muhafaza etmek istiyorlarsa bir an önce bünyelerindeki İslam düşmanlığı hastalığından kurtulmalıdır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 24, 2020
Aksi takdirde bu hastalık Fransa'sından Almanya'sına tüm Avrupa'yı içten çökertecektir. pic.twitter.com/dZk7PyS3sZ
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