MİT'ten Irak'ın Kuzeyinde nokta operasyon: Vesile Duran ve Dilan Öklü etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/KCK’lı Ronahi Dilhvin kod Vesile Duran ve Arin Tolhildan kod Dilan Öklü'yü Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Saldırı hazırlığı yapıyorlardı

MİT, örgüt üst yöneticilerinin TSK’nın Hakurk’taki harekat bölgesine yönelik eylem talimatının terör suçlarından haklarında arama kararı bulunan terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki örgüt mensuplarına aktardığını tespit etti.

Terörist Duran ve Öklü, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı. MİT, eylem talimatlarını aktaran teröristlere yönelik operasyon kararı alındı.

Hakurk’ta eylem talimatını iletmek üzere buluşma yerine gelen terörist Vesile Duran ve Dilan Öklü nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

2014 yılında örgüte katıldılar

Terörist Vesile Duran'ın, 2014 yılında terör örgütü PKK/KCK saflarına katıldığı, 2015 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek silahlı eğitim almasının ardından bölgede faaliyet gösterdiği öğrenildi.

2014 yılında henüz 15 yaşındayken örgüt tarafından silahlı eylemlere dahil edilen terörist Dilan Öklü'nün ise 2019'da etkisiz hale getirilen PKK/KCK'lı "Tolhildan Zevki" kod adlı Vedat Öklü'nün kardeşi olduğu belirlendi.