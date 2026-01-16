İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili idrak ediliyor.

İstanbul'daki camilerde Miraç Kandili ibadetle ve dualarla idrak edildi.

Kentte, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eyüpsultan, Fatih, Taksim, Büyük Çamlıca ve Süleymaniye camilerinde düzenlenen Miraç Kandili programlarına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çok sayıda kişi, camilerde saf tutup namaz kıldı, dua etti.

Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanahmet Camisi'ne gelen vatandaşlar dua edip namaz kılarken, program kapsamında camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler seslendirildi.

Sultanahmet Camisi'nde akşam namazının ardından gerçekleştirilen programda, imam Metin Çakar verdiği vaazda Miraç gecesinin önemini anlattı, ardından dualar edildi.

Fatih Camisi imamı Galip Usta ise vaazında, Allah'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni özgürlüğüne kavuşturduğu gibi Mescid-i Aksa'yı da özgürlüğüne kavuşturmayı nasip etmesi için dualarda yer verilmesini istedi.

Eyüp Sultan Camisi'nde de vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Ayrıca, kentteki birçok camide de kandil dolayısıyla mevlit okundu, dualar edildi.

Cami çıkışlarında vatandaşlara lokma, lokum ve sahlep ikram edildi.

Başkentte Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla Beştepe Millet Camisi'nde program düzenlendi.

Yatsı namazının ardından düzenlenen Miraç Gecesi Özel Programı'nda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu'nun da ilahiler okuduğu programda, salavat getirildi ve dualar edildi.

Kurulan stantlarda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Gaziantep ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Şahinbey Millet Camisinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Camiyi dolduran vatandaşlara, kandil dolayısıyla günün anlam ve önemi anlatıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Malatya

Malatya'da, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un katılımıyla Karagözlüler Camisi'nde Miraç Kandili, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programıyla idrak edildi.

Darende ilçesinde de Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Yatsı namazı öncesinde cami görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Program kapsamında Hulusi Efendi Vakfı tarafından cami çıkışında vatandaşlara "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" ikram edildi.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak adlandırılan Şanlıurfa'da kandil dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri doldurdu.

Vatandaşlar camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Namazın ardından Dergah Camisi'nde Şanlıurfa Müftülüğünce mevlit okutuldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Müftülüğü tarafından Abdülhamid Han Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler ve şehitler için dua edildi.

Kandil programının ardından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Adıyaman

Adıyaman İl Müftülüğünce Meydan Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Yatsı namazı öncesinde cami görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Programın ardından Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara salep ve çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Kilis

Kilis'te akşam namazının ardından camilere gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un namaz sonrası verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Konya ve çevre illerde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'daki camilerde Miraç Kandili idrak edildi.

Konya'da Miraç Kandili dolayısıyla Aziziye Camisi'ne vatandaşlar akın etti. Yer bulamayanlar caminin dışında seccadelerini açarak namazlarını kıldı. Çıkışta cemaate, Karatay Belediyesi tarafından hazırlanan kandil simidi ve ballı süt ikram edildi.

Aksaray

Aksaray'da da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu. Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.

Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara ikramlar dağıtıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar İl Müftülüğünce Miraç Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi.

Selçuklu Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Camiye gelen vatandaşlar da namaz kılıp dua etti.

Öte yandan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü namaz öncesinde vatandaşlara salep ikramı yaptı.

Karaman

Karaman İl Müftülüğünce Aktekke Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Aktekke Camisi'nin dolması nedeniyle cemaatin bir kısmı soğuk havaya rağmen namazını cami avlusunda kıldı.

Programın ardından, Karaman Belediyesince cemaate kandil simidi dağıtıldı.

Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

Edirne’de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere kandil programları gerçekleştirildi.

Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

İl Müftüsü Ercan Aksu, vaazında Miraç Kandili ve üç ayların öneminden bahsetti.

Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kandil programının ardından cami çıkışında vatandaşlara Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce salep, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfınca da lokma ikram edildi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Namazdan sonra İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda vatandaşlar dua etti.

İl Vaizi Ahmet Talha Hacıahmetoğlu tarafından "Miraç Kandili" konulu vaaz verildi.

Vaazın ardından yatsı namazı kılındı.

Program sonunda Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara salep ikram edildi.

Programa, Vali Uğur Turan da katıldı.

Diyarbakır ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi

Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Siirt, Batman ve Şırnak'taki camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

Diyarbakır'da İl Müftülüğünce "İslam'ın 5. Harem-i Şerif"i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İlahilerin seslendirildiği programda, İl Müftüsü Celal Büyük, gecenin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

İl Müftüsü Büyük, "Miraç Kandili'nin önemi" konulu vaaz verdi.

Mardin

Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Enver Türkmen, Miraç Kandili'nin anlam ve önemine ilişkin vaaz verdi.

Programın ardından cami çıkışında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı Artuklu Şubesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Elazığ

Elazığ İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.

Programa katılan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yatsı namazının ardından vatandaşların kandilini tebrik etti.

Cami çıkışında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara salep ikram edildi.

Siirt

Siirt'te Merkez Hacı Fethi Serin Camisi'nde yatsı namazının ardından gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından üç dilde mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Program sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Siirt Belediyesince vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Programa, Vali Kemal Kızılkaya, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Batman

Batman'da Hamidiye Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit seslendirildi.

İlahiler ve duaların ardından program sona ererken, cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Şırnak

Şırnak'ta Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde yatsı namazının ardından gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Programda cami imam hatibi Abdulaziz Osal tarafından miraç temalı vaaz verildi.

Osal, başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki Müslüman coğrafyalar için dua edilmesini istedi.

Programın ardından Şırnak Belediyesince vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi

Miraç Kandili dolayısıyla Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan tarihi Habib-i Neccar Camisi'nde, Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören ve restorasyon sürecinin ardından yeniden ibadete açılan camide, cemaat yaklaşık 3 yıl aradan sonra kandil programında bir araya geldi.

Hatay İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, İl Müftü Yardımcısı Hasan Fındık, vaaz verdi.

Kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Dörtyol Çerkez Hoca Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programında vaaz verdi.

Programda, başta şehitler ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar olmak üzere tüm İslam alemi için dualar edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan 1800 yıllık tarihi Ala Camisi'nde Miraç Kandili münasebetiyle program düzenlendi.

6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve restorasyon sonrası ibadete açılan camiye gelen vatandaşlar namaz kıldı ve dualar etti.

İlçe Müftüsü Yakup Etik'in verdiği vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi, dua edildi.

Cami çıkışı vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Sakarya ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi

Sakarya, Karabük, Düzce ve Kocaeli'de Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sapak ve Abdülhamit Camisi'nde programlar gerçekleştirildi.

Namaz kılıp, dua eden vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Karabük

Karabük'te müminler camileri doldurdu.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Safranbolu Dedeoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlit okundu.

Namaz çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Düzce

Miraç Kandili dolayısıyla Düzce genelinde camilerde program yapıldı.

Akçakoca ilçesinde vatandaşlar Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.

Akşam ezanının ardından camiye gelen cemaat, namaz kılarak dua etti.

Gölyaka Merkez Camisi'nde ise düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi.

Program, ilahiler ve ikramlarla sona erdi.

Kocaeli

Kocaeli'de kandil dolayısıyla başta tarihi Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan camileri olmak üzere kentteki camilerde yoğunluk yaşandı.

Akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, namaz kıldı.

Camilerde, kandil dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bakü'de Miraç Kandili idrak edildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bakü Türk Şehirliği Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kandil gecesi dolayısıyla camide bir araya gelen vatandaşlar, namaz kılarak ve dualar ederek Miraç Kandili'ni idrak etti.

Programda, İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Zeki Yavuzyılmaz vaaz verdi.

Miraç hadisesinin İslam inancındaki önemine işaret eden Yavuzyılmaz, bu mübarek gecenin manevi arınma, sabır ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi açısından taşıdığı anlamı anlattı.

Yavuzyılmaz, Miraç'ın, müminler için ibadet bilincini pekiştiren ve ahlaki sorumlulukları hatırlatan önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Vaazın ardından cemaat, başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere tüm İslam alemi için barış, huzur ve esenlik temennisiyle dua etti.