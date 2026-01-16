Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahmin raporlarından derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların yarından itibaren batı bölgelerinden başlayarak azalacağı öngörülüyor.

Hafta içi etkili olan ılıman hava, yerini Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava kütlesine bırakacak.

Kar yağışı etkisini gösterecek

Tahminlere göre yarın Marmara’nın güneydoğu kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Kar yağışının özellikle İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Anadolu genelinde yoğun olması bekleniyor.

Pazar günü ise dondurucu soğukların Doğu Anadolu illerinde sıfırın altında 10 derecelere kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ankara’da sıcaklıkların hafta sonu boyunca 0 derece ve altında seyretmesi, hafif kar yağışının aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

İstanbul’da "karla karışık yağmur" beklentisi

İstanbul’da hafta ortasında 10 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar günü 4-5 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Megakentte özellikle pazar günü ve pazartesi sabahı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur geçişlerinin görülebileceği bildirildi.

Marmara ve Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi nedeniyle hissedilen sıcaklıkların düşeceği kaydedildi.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklık düşüşüyle birlikte iç ve doğu kesimlerde şiddetli buzlanma ve don olaylarının görülebileceği uyarısında bulundu. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücülerin dikkatli olması istenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Denizlerde ise Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Vatandaşların, güncel hava durumu tahminlerini ve "Sarı" ya da "Turuncu" kodlu uyarıları MGM’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip etmeleri tavsiye edildi.