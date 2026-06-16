Açık 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.06.2026 22:54

Milli özel sporculardan Dünya Şampiyonası'nda 13 madalya

Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 SU-DS (Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği) Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Milli özel sporculardan Dünya Şampiyonası'nda 13 madalya
[Fotograf: AA]

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'daki şampiyonada bugünkü müsabakalar sonucunda uzun atlama down mozaik kategorisinde Emirhan Akçakoca, 4.16 metrelik derecesiyle altın madalya kazandı. Uzun atlamada aynı kategoride yarışan Abdullah İnan ise 3.54 metrelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Artistik cimnastik mozaik kategorisi alet finallerinde mücadele eden Alper Öztürk, yer aleti, halka ve kulplu beygir finallerinde 3 altın madalyanın sahibi oldu. Artistik cimnastik alet finallerinde Adem Baş da yer aleti kategorisinde altın madalyaya ulaştı.

Milli özel sporculardan Dünya Şampiyonası'nda 13 madalya

Organizasyonda Salih Can Öztankal, Mehmet Yasin Bayraktar ve Melih Işık'tan kurulu Erkek Masa Tenisi Takımı ve Merve Peker, Hale Cansu Öge ve Zeynep Tuncay'dan oluşan Kadın Masa Tenisi Takımı ile Hale Cansu Öge ve Zeynep Tuncay çift kızlar kategorisinde, Merve Peker ve Melih Işık ikilisi ise karışık çiftler kategorisinde bronz madalya kazandı.

Atletizmde, 100 metre mozaik kategorisinde Emirhan Akçakoca, 13.82'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

Disk atmada ise Abdullah İnan, altın madalya, Ali Topaloğlu ise gümüş madalya elde etti.

ETİKETLER
Bulgaristan Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Devlet Başkanı danışmanlarını kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:56
Kartal'da motosikletli, emniyet şeridindeki servise çarptı: Kaza anı kamerada
00:58
430 mülki idare amirinin görev yeri değişti
00:33
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
00:12
Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
00:03
Motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücülere ceza
23:42
İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran'a saldırı tartışması
İsrail ordusu Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı’nda askeri operasyonlarını ilerletiyor
İsrail ordusu Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı’nda askeri operasyonlarını ilerletiyor
FOTO FOKUS
Kartal'da motosikletli, emniyet şeridindeki servise çarptı
Kartal'da motosikletli, emniyet şeridindeki servise çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ