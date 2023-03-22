Herkesin heyecanla beklediği Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında izlettiği 5. nesil savaş uçağının görüntüleri, görenleri duygulandırdı.

14 metre kanat açıklığına sahip uçak 21 metre uzunlukta ve 6 metre yüksekliğe sahip.

Hedefi otomatik algılayan ve yapay zeka teknolojisi kullanılan Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından da sosyal medya hesabında paylaşıldı.