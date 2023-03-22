Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 23:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Milli Muharip Uçak piste çıktı
Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri yayınlandı. Görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında izletti. Milli Muharip Uçak, gururu ve sevinci aynı anda yaşattı.
Herkesin heyecanla beklediği Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında izlettiği 5. nesil savaş uçağının görüntüleri, görenleri duygulandırdı.
14 metre kanat açıklığına sahip uçak 21 metre uzunlukta ve 6 metre yüksekliğe sahip.
Hedefi otomatik algılayan ve yapay zeka teknolojisi kullanılan Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından da sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Etiketler: Milli Muharip Uçak Savunma Sanayii
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