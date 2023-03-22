Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile yaptığı telefon görüşmesinde "Hayırlı ramazan" dileğinde bulundu.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Mısır Türkiye-Mısır İlişkileri
Son Haberler
- 19:08
- 19:07
- 18:59
- 19:11
- 18:24
Sıradaki Haber
Bakan Koca: Şu ana kadar herhangi bir salgın söz konusu değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz