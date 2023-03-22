MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'da konuşlu Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi Filo Komutanlığımız tarafından verilmekte olan Milli Anadolu Kartalı-2023/1 (AE-23/1) Eğitimi, 20-24 Mart 2023 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurların yerinden katılımıyla gerçekleşiyor. Katılımcı unsurlar, yapılan planlamalara uygun olarak 8 farklı üsten eş zamanlı kalkarak oluşturdukları paket görev kuvveti ile eğitime katıldı."