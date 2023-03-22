Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Geride bıraktığımız 5 yılda Büyük Birlik Partisi hem siyasetin Meclis ayağında iyi temsil edilmiştir, hem kamuoyunda, sahada iyi temsil edilmiştir ve teşkilatları da genel merkez yönetimiyle birlikte üstün bir çalışma gayretiyle büyük bir başarı yakalamışlardır. Başarılı bir süreç arkada kalmıştır." dedi.

Destici, BBP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini anlatarak, depremzedelerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Depremin ardından Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis bölgesinde meydana gelen yoğun sağanağın oluşturduğu selde en büyük zararı Şanlıurfa'nın gördüğünü belirten Destici, ilgili bakanların ve kurumların bölgede her türlü çalışmayı yaptıklarını dile getirdi.

Destici, devletin bölgede yaptıklarından ve kendilerinin bölgedeki ziyaretlerinden memnun olmayan kesimlerin bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Devlet eksikleri giderdiği zaman, vatandaşın yanında olduğu zaman, bizler eksiklikleri tespit edip bunların giderilmesine katkı sunduğumuzda tabii ki bunların elinden istismar oyuncakları alınmış oluyor. İstismar oyuncakları alındığı için oraya devletin geç gitmesini, hatta mümkünse hiç gitmemesini, gittiği zaman çözüm bulamamasını, bizlerin de gittiği zaman vatandaşla bütünleşememesini, bununla ilgili her türlü fitneyi, her türlü istismarı yapmakta zerre kadar tereddüt etmiyorlar. Peki kendileri gidiyor mu? Kendileri gitmiyor. Ya televizyon ekranlarından bir algı oluşturuyorlar, en ufak bir ayrıntıyı yakalayarak buradan bir olumsuzluk kamuoyuna yansıtmaya çalışıyorlar ya kalemleriyle bunu yapıyorlar ya siyasetçiyse kürsülerden bunu yapıyorlar. Maalesef böyle bir güruhla yani vatandaşının yanında olmadığı gibi, vatandaşının derdiyle dertlenmediği gibi, vatandaşının yanında olanların da oraya gitmemesi ya da orada başarısız olması için ellerinden gelen bütün gayreti sarf eden bir güruhla karşı karşıyayız. Allah onları ıslah etsin."

Her şartta milletin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Destici, milletle buluşmalarına kimsenin engel olamayacağını kaydetti.

"Türkiye olarak teröristlere yaşam hakkı vermem"

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin dün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Destici, Iraklı yetkililerin daha önce terör örgütü PKK üyelerinin topraklarından çıkartacakları yönünde verdikleri sözleri tutmadığını ifade etti.

Destici, bazı Iraklı yetkililerin Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarına zaman zaman karşı çıktığını belirterek, "Kardeşim, sen Türkiye'nin harekat yapmasını istemiyorsan kendi sınırların içindeki terörü yok edeceksin. Orada yuvalanmalarına fırsat vermeyeceksin. Sen bunlara göz yumarsan, sen bunların yuvalanmalarına müsaade edersen, engelleyemezsen ben engellerim Türkiye olarak. O zaman ben elimdeki bütün gücü kullanırım, uluslararası anlaşmalardan doğan haklarımı kullanırım ve nerede olursa olsun, sınırımın içerisinde, yanı başında, biraz uzağında elbette ki teröristlere yaşam hakkı vermem Türkiye olarak. " dedi.

Irak merkezi ve bölgesel yönetimlerinin başta Kerkük olmak üzere Türkmeneli bölgesindeki Türk varlığını etkisizleştirmeye çalıştığını savunan Destici, Türkiye'nin her zaman Türkmenlerin yanlarında olduklarını anlattı.

"Bu seçimler Büyük Birlik Partimiz için de bir yükselme seçimleri olacaktır"

Destici, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BBP'nin de adayı olduğunu hatırlatarak, Cumhur İttifakı'nın milletvekili seçimlerinden de daha güçlü çıkacağını ifade etti.

Bu seçimlerin BBP için de bir yükselme ve sıçrama seçimleri olacağını aktaran Destici, "Çünkü geride bıraktığımız 5 yılda Büyük Birlik Partisi hem siyasetin Meclis ayağında iyi temsil edilmiştir, hem kamuoyunda, sahada iyi temsil edilmiştir ve teşkilatları da genel merkez yönetimiyle birlikte üstün bir çalışma gayretiyle büyük bir başarı yakalamışlardır. Başarılı bir süreç arkada kalmıştır." dedi.

Gelecek 5 yılda BBP'nin bugünkünden çok daha fazla kamuoyunda ve Meclis'te temsil imkanı yakalayacağına inandığını kaydeden Destici, "İnşallah 2028 seçimlerinde de Büyük Birlik Partisi çok daha iddialı bir hale gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, helikopter kazasında hayatını kaybeden partisinin eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 14. yıl dönümü olduğunu anlatarak, devam eden hukuki süreci takip etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Basın toplantısına, BBP İstanbul İl Başkanı Dursun Çağlayan ve bazı partililer katıldı.