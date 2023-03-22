Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kurum: Yarın 17 bin 902 konutun temelini Kahramanmaraş'ta atacağız
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız" dedi.
Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız.
Daha önceki afetlerde olduğu gibi Elazığ’da, Malatya’da ve İzmir’de ne yaptıysak aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz.
Vatandaşlarımıza eksiksiz yerine getirmek için vatandaşımızla birlikte biz de konutlarımızın inşaatını yürütmüş olacağız.
Şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum
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