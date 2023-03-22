Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız.

Daha önceki afetlerde olduğu gibi Elazığ’da, Malatya’da ve İzmir’de ne yaptıysak aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz.

Vatandaşlarımıza eksiksiz yerine getirmek için vatandaşımızla birlikte biz de konutlarımızın inşaatını yürütmüş olacağız.

Şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı.

Ayrıntılar geliyor...