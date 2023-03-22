Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Dünya Su Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, '' Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynaklarımızı korumak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suyun stratejik önemini vurguladı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik, ülkemizin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik. Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynaklarımızı korumak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.''
Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik, ülkemizin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 22, 2023
Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynaklarımızı korumak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. #DünyaSuGünü pic.twitter.com/aMdfu474uW
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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