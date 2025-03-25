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Gündem
AA 25.03.2025 14:45

Milli Eğitim Bakanı Tekin sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'da sınıf başkanı seçilen ilkokul öğrencisinin "tanıştırma" vaadini yerine getirmek için okulu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini gerçekleştirdi

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesindeki Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Beril Küçükkaya, sınıf başkanı olabilmek için arkadaşlarına, "Eğer beni başkan seçerseniz Sayın Bakanımızı sınıfımıza getirip sizlerle tanıştıracağım." vaadinde bulundu.

Arkadaşlarının oylarını alarak sınıf başkanı seçilen Küçükkaya, okul idaresinin aracılığıyla gerekli girişimleri yaptı.

Öğrencilerden Bakan Tekin'e hediye

Küçükkaya'nın ricası üzerine okulu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerle tanışıp sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini gerçekleştirdi

Öğrenciler de Bakan Tekin'e hediye takdiminde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini gerçekleştirdi

Bakan Tekin'e teşekkür eden Küçükkaya, ziyaretin ardından gazetecilere, sınıf başkanlığını 13 oyla kazandığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Küçükkaya, "Seçimden önce, 'Eğer beni başkan seçerseniz Sayın Bakanımızı sınıfımıza getirip sizlerle tanıştıracağım.' demiştim. Kazandıktan sonra Milli Eğitim Bakanımız geldi. Mutluyum, heyecanlıyım." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini gerçekleştirdi

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Bursa Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin
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