İletişim Başkanlığı'nın "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği" kitabı yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı eserde, Türkiye'nin bağımlılıklarla mücadele politikası ve bu alanda devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yürüttüğü faaliyetler, gerçekleştirdiği yasal düzenlemeler mercek altına alınıyor.

Eser, "Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Politikası", "Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele", "Tütün ve Alkol Bağımlılığıyla Mücadele", "Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele", "Danışma, Tedavi ve Rehabilitasyon", "Bağımlılıklarla Mücadelede Kapsayıcı İletişim ve Farkındalık Çalışmaları", "Bağımlılıklarla Mücadelede Yükseköğretim Çalışmaları, Uluslararası Bilimsel Çalışmalar ve Etkinlikler" ve "Toplumu Kötü Alışkanlıklardan Korumaya Yönelik Genel Faaliyetler" bölümlerinden oluşuyor.

Devletin bağımlılıklarla mücadelede yürüttüğü politika, uygulama ve iletişim stratejilerini sistemli şekilde ortaya koyan, uyuşturucu, tütün, alkol ve dijital bağımlılık gibi alanlarda hayata geçirilen bütüncül tedbirleri, tedavi hizmetlerini, farkındalık çalışmalarını ve kurumsal koordinasyon mekanizmalarını detaylı biçimde ele alan kitap, bağımlılıklara karşı verilen bu topyekun mücadelenin kapsamlı bir envanteri olma özelliğini taşıyor.

Kitap "sağlıklı nesiller, güçlü Türkiye, güvenli bir gelecek" için bağımlılıklarla mücadelenin önemine dikkati çekerek, bireyleri, aileleri, kurumları ve tüm toplumu bu ortak mücadelede sorumluluk almaya davet ediyor.

"Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadeleyi ulvi bir görev olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim yazısında, özellikle son yıllarda önemli bir küresel sorun haline gelen madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıkların, psikolojik, sosyal ve ekonomik alanlarda onarılmaz tahribata sebebiyet verdiğini, ayırt etmeksizin tüm fertleri ve toplumları derinden sarstığını belirtti.

İnternete erişimin kolaylaşması ve sosyal medya platformlarının kontrolsüz şekilde yaygınlaşmasına dikkati çeken Erdoğan, "Sigarayı, alkolü, yasaklı maddeleri, şiddeti ve her türlü sapkınlığı ihtiva eden içerikler çocuklarımızın karşısına kolaylıkla çıkabilmekte ve bu içerikler yavrularımızın dimağlarında tedavisi son derece zor yaralar açabilmektedir" ifadesini kullandı.

Her türlü bağımlılığın, fertleri hakiki dünyadan koparıp sahte ve sanal bir atmosfere hapsettiğini, toplumsal yapının dokusunu zayıflattığını kaydeden Erdoğan, "Eğer devlet ve millet olarak gerekli hassasiyeti ve çabayı göstermezsek bu illetler, aziz milletimizin en güçlü dayanak noktasını teşkil eden aile düzenimizi de sosyal birliğimizi de tehdit eder duruma gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, karşı karşıya kalınan bu gerçekliğin, çok boyutlu bir mesele olan bağımlılıklar konusunda mücadelenin tüm paydaşlarla birlikte, kapsamlı şekilde yürütülmesini mecbur kıldığını vurguladı.

Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadeleyi ulvi bir görev olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu, devletimizin tüm kurumlarının, başta Yeşilay olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının, ailelerin ve medyanın hep birlikte, dayanışma içerisinde yürüteceği hayati bir mücadeledir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her paydaşın sürece kendi perspektiflerinden sunacağı katkının, koruyucu, önleyici ve tedavi edici adımları daha etkili hale getireceğini ve bağımlılıkla mücadele politikalarının etkin yürütülmesine yardımcı olacağını bildirdi.

Bağımlılıklarla mücadele meselesinin hem tespit hem çözüm aşamasında en büyük sorumluluğun ve en önemli görevin başta ailelere düştüğünü belirten Erdoğan, diğer önemli mesuliyetin de gelecek nesilleri yetiştirmekle vazifeli eğitim kurumlarında ve öğretmenlerde olduğunu kaydetti.

Kamuoyunun bilinçlendirilmesi, toplumda olumlu tutum ve davranış oluşturulması konularında bir diğer sorumlu kesimin de medya olduğuna işaret eden Erdoğan, medyanın uyarıcı ve farkındalık oluşturucu içeriklerle, bağımlılığın başlamadan durdurulmasına ve zararlı alışkanlıkların engellenmesine sağlayacağı katkının son derece önemli olduğunu vurguladı.

"Tüm bağımlılık türlerine karşı nesillerimizi koruyucu politikalar geliştiriyoruz"

Bağımlılıklarla mücadele çalışmalarını Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların da katılımıyla, bütüncül, sürekli ve çok yönlü bir anlayışla, kararlı şekilde yürüttüklerini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm bağımlılık türlerine karşı nesillerimizi koruyucu politikalar geliştirerek gerekli yasal düzenlemeleri yapıyor, strateji belgeleri ve eylem planları oluşturuyor, bunları hayata geçiriyoruz. Bağımlılıklarla mücadelede 2024-2028 yılları için hazırlanmış Tütün, Uyuşturucu ve Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planları kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarımız görev ve sorumlulukları gereğince projelerini hayata geçiriyor ve faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca hazırlanan '21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği' adlı çalışma, Türkiye'nin bağımlılıklarla mücadele politikasını, bu alanda devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yürüttüğü faaliyetleri, gerçekleştirdiği yasal düzenlemeleri ihtiva ediyor. Bağımlılık konusunda farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacak bu eser, aynı zamanda bağımlılıkla mücadele eden bireylere, ailelere, bu alanda çalışanlara ve bağımlılıklarla mücadele faaliyetlerinde katkısı olan tüm paydaşlara kılavuz niteliğinde."

"Aile Yılı" ilan edilen 2025'in anlamına da uygun olarak bağımlılıklardan korunmada Türkiye'nin mücadele ve kararlılığını ortaya koyan bu eserde emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, yazısında, "İnanıyorum ki geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın zihinlerini, bedenlerini tüm bu zehirlerden hep birlikte koruyacak, bu sarmalın içine düşenleri de inşallah kurtaracağız. Bağımlılıklara karşı yılmadan ve azimle mücadele etmeye, sağlıklı bir gelecek hedefimize koşmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.