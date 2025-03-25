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TRT Haber 25.03.2025 14:25

DMM: "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiası doğru değildir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılan "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

DMM: "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiası doğru değildir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi” iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

DMM: "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiası doğru değildir

Açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir.

"Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

 

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