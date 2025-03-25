DMM: "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiası doğru değildir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi” iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir.

"Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.