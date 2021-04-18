Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 12:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
"Milli Anadolu Kartalı-2021"den eğitim kapsamında 101 sorti uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı, 16 Nisan'da tamamlanan Milli Anadolu Kartalı-2021’in eğitimi kapsamında 101 sorti uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 16 Nisan tarihinde tamamlanan Milli Anadolu Kartalı-2021'in eğitimi kapsamında, F-16, F-4E/2020, E-7T, KC-135R uçakları ve İHA’lar ile Deniz Kuvvetlerine ait TCG GÖKSU ve TCG BORA gemilerinin katılımıyla 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Deniz-hava işbirliğini geliştirmek maksadıyla gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildi" ifadesi kullanıldı.
Deniz-Hava işbirliğini geliştirmek maksadıyla gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 101 sorti uçuş gerçekleştirildi. https://t.co/3VrLBQtiEX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 18, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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