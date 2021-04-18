Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen ancak failleri o dönemde ortaya çıkarılamayan kasten öldürme olayların aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

Emniyet ve jandarma asayiş birimleri bünyesinde uzman personelle özel ekipler kurularak, kasten öldürme olaylarıyla ilgili muhafaza altına alınan delil ve belgelerdeki her ayrıntıyı titizlikle inceledi.

1990-2018 yılları arasında 248 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Emniyet ve jandarma asayiş birimlerince 1990-1998 yıllarındaki 8, 2000-2005'teki 27, 2006-2011'deki 41, 2012-2018'deki 172 olmak üzere 248 faili meçhul kasten öldürme olayı aydınlatıldı.

Açıklamada, olayların aydınlatılmasında bu ekiplerin yanı sıra jandarma ve emniyetin avuç izi ve parmak izi veri tabanı, ateşli silahlarla meydana gelen olayların tek veri bankasında toplanmasına imkan sağlayan "Balistika" ile "DNA Veri Entegrasyonu" projelerinin de etkili olduğu vurgulandı.

