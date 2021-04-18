Meclis'te Genel Kurul ve komisyonlarda mesai devam ediyor. Bu hafta Genel Kurul'da lisanslı harita ve kadastro mühendislerine ilişkin yasa teklifi ele alınacak.

Teklife göre; aplikasyon, yer gösterme, plan örneği gibi işlemlerin kontrolü, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilecek.

Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı, 10 yıla çıkartılacak. Sınav şartı kaldırılacak.

Akaryakıt kaçakçılığına sıkı önlem

Akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine ilişkin kanun teklifi de Meclis gündeminde olacak.

Teklifle; akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklere teminat zorunluluğu getiriliyor.

Akaryakıt piyasasında sahte fatura ve otomasyon usulsüzlüklerinin önlenmesine yönelik yaptırımlar artırılıyor.

Teklif, Meclis Sanayi ve Enerji Komisyonunda görüşüldükten sonra Genel Kurul gündemine gelecek.

TBMM 101 yaşında

Genel Kurul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cuma günü özel oturumla toplanacak.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle Meclis'te bu yıl da kutlama etkinlikleri sınırlandırıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101'inci yılında 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirilecek.

Özel oturumda, siyasi parti grupları adına konuşmalar yapılacak.