Selçuk Bayraktar açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden "Köklerden Göklere" notu ile paylaştı.

Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı TB2 SİHA'ların 40'ı aşkın bilgisayardan oluştuğunu ifade eden Bayraktar, SİHA'ların yüzde 93 yerlilik oranı ile muadillerine göre dünyada rekor kırdığını kaydetti.

#BayraktarTB2 S/İHA



Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak.



Kendi sınıfında dünyanın en iyisi!



Köklerden Göklere...#MilliTeknolojiHamlesi https://t.co/LIb2i3B1WG — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 17, 2021

Bayraktar, tüm kritik aksam ve bileşenlerinin milli olduğunu, özgün tasarımının da Türk mühendislerin eseri olduğunu kaydetti.

Selçuk Bayraktar,, yedekli uçuş kontrol ve seyrüsefer sistemine sahip olan TB2'lerin kendi sınıfının en iyisi olduğuna da vurgu yaptı.