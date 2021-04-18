Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gündeminde Meclis'e gönderilen yeni fezlekeler var.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) fezlekeleri değerlendirecek.

Fezleke ve dokunulmazlık dosyalarının ayrıntıları belli oldu

Kılıçdaroğlu ve 5 MYK üyesinin de aralarında yer aldığı 10 CHP’liye ait fezleke ve dokunulmazlık dosyalarının ayrıntıları da belli oldu.

Fezlekelerde, CHP'li vekillere Cumhurbaşkanı’na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, iftira ve hakaret suçlamaları yöneltildi.

Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları ve Meclis grup yönetimi ile bir araya gelecek. CHP MYK toplantısında fezlekelere ilişkin hukuki süreç değerlendirilecek.

Doğu Masası'nda PM üyeleri ve milletvekilleri görev alacak

MYK'nın ikinci önemli başlığında ise doğu illeri için kurulan masa olacak. Yol haritasının belirleneceği Doğu Masası’nda PM üyeleri ve milletvekilleri görev alacak.

Doğu Masası’nın amacının, örgüt kapasitesini artırmak ve CHP’nin bölgedeki milletvekili sayısını yükseltmek olduğu açıklandı. İller için planlama bayramdan sonra yapılacak.