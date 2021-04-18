Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinesinde, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması gerçekleştirildi.

8 bin 463 ekip ve 31 bin 90 personelin görev aldığı uygulamada, 27 bin 900 kahvehane, 840 dernek ve kooperatif eş zamanlı denetlendi.

47 şahıs gözaltına alındı

Uygulamada, 47 şahıs gözaltına alındı, 634 aranan şahıs yakalandı, 1204 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. 117 umuma açık işyeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapılırken, 56 iş yeri kapatıldı.

Tedbirlere uymayan 2 bin 187 şahsa para cezası

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgıı kapsamında "maske takmamak, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması" tedbirlerine uymayan 2 bin 187 şahsa idari para cezası, 3 şahsa ise adli işlem uygulandı.

Ayrıca, 6 adet tombala makinesi, 4 adet sigaramatik, 3 adet kumar makinesi, 6 adet oyun makinesi, çok sayıda ateşli silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kağıdı, pul, fiş vb. maddeler ele geçirildi.